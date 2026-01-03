Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da gökyüzünde süzülen parlak ışık görüldü

        Malatya'da gökyüzünde süzülen parlak ışık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 01:44 Güncelleme: 03.01.2026 - 01:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da gökyüzünde süzülen parlak ışık görüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da gökyüzünde süzülen parlak ışık görüldü.

        Kentte gökyüzünde görülen parlak ışık kısa süreliğine ilerledikten sonra gözden kayboldu.

        Parlak ışık Yeşilçam Caddesi'nde seyreden bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Meteorun düşme anı kamerada
        Meteorun düşme anı kamerada
        Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nden Emniyet Müdürü Kayhan Ay'a ziyaret
        Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nden Emniyet Müdürü Kayhan Ay'a ziyaret
        Malatya'da kardan kapanan 117 mahallenin yolu ulaşıma açıldı
        Malatya'da kardan kapanan 117 mahallenin yolu ulaşıma açıldı
        Battalgazi'de tüm mahallelerde yollar ulaşıma açıldı
        Battalgazi'de tüm mahallelerde yollar ulaşıma açıldı
        Malatya'da kapanan 117 Mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Malatya'da kapanan 117 Mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Malatya 3. Etap Ada Dışı altyapı ve çevre düzenlemesi
        Malatya 3. Etap Ada Dışı altyapı ve çevre düzenlemesi