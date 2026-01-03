Malatya'da gökyüzünde süzülen parlak ışık görüldü
Malatya'da gökyüzünde süzülen parlak ışık görüldü.
Malatya'da gökyüzünde süzülen parlak ışık görüldü.
Kentte gökyüzünde görülen parlak ışık kısa süreliğine ilerledikten sonra gözden kayboldu.
Parlak ışık Yeşilçam Caddesi'nde seyreden bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.