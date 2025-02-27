Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Belirlenen adresler ile 2 araçta yapılan aramada, 662 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

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