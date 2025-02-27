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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 662 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:48
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 662 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adresler ile 2 araçta yapılan aramada, 662 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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