Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 662 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 662 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adresler ile 2 araçta yapılan aramada, 662 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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