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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Galatasaray-Konyaspor maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Konyaspor maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray-Konyaspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son maçında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. 6 puanda bulunan iki takım da bu maçı kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.02.2025 - 17:45 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:45
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        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu

        SAAT: 19.00

        YAYIN: ATV

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        Galatasaray: Günay, Kaan, Cuesta, Metehan, Jelert, Berkan, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Mertens, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu.

        Konyaspor: -

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. maçında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.

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        Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

        Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek. Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.

        G.SARAY'DA 3 EKSİK

        Galatasaray, Konyaspor maçında 3 önemli oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemiyor.

        LİGDE 2 MAÇTA MAĞLUP ETTİ

        "Cimbom", bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti. İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.

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