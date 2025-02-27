Galatasaray-Konyaspor maçı CANLI YAYIN
Galatasaray-Konyaspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son maçında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. 6 puanda bulunan iki takım da bu maçı kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor.
STAT: RAMS Park
HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu
SAAT: 19.00
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Galatasaray: Günay, Kaan, Cuesta, Metehan, Jelert, Berkan, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Mertens, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu.
Konyaspor: -
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. maçında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.
Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek. Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.
G.SARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray, Konyaspor maçında 3 önemli oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemiyor.
LİGDE 2 MAÇTA MAĞLUP ETTİ
"Cimbom", bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti. İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.