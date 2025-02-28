Sağlık Bakanlığınca Malatya'ya gönderilen 9 ambulans ile 6 araç hizmete alındı

Sağlık Bakanlığınca Malatya İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 9 ambulans, 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı ile 4 sağlık aracı törenle hizmete alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin erişilebilir, kaliteli sağlık hizmeti sunmayı başardığını söyledi.

Yetişmiş fedakar sağlık çalışanları ve nitelikli fiziki altyapıya sahip sağlık sistemi inşa edilmesiyle bu alanda giderek daha iyi hale gelindiğinin altını çizen Yavuz, şöyle devam etti:

"Sadece ülkemizde değil, ülke dışından da sağlık turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyoruz. Acil sağlık hizmetlerinde olmazsa olmazımız ambulanslarımız, UMKE ekiplerimiz ile diğer sağlık araçlarımız büyük önem taşıyor. Bugün 9 ambulans, 2 UMKE aracı ile 4 hizmet aracını hizmete alacağız. 38 istasyonumuzda 64 normal ambulans, 1 obez ambulansı, 1 yeni doğan ambulansı, 1 motosiklet ambulans, 1 helikopter ambulans ile toplam 68 ambulansa ulaştık. "

Geçen yıl 76 bin 616 hastaya kara ambulansıyla müdahale edildiğini belirten Yavuz, "257 hastaya da helikopter ambulansla, 21 hastaya da uçak ambulans ile hizmet verildi." dedi.

İl Sağlık Müdürü Erhan Berk de selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ile İl Sağlık Müdürü Berk, araçların hizmete alınması nedeniyle kurdele kesti. Protokol üyeleri daha sonra hizmete alınan araçları inceledi.