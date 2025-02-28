Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Sağlık Bakanlığınca Malatya'ya gönderilen 9 ambulans ile 6 araç hizmete alındı

        Sağlık Bakanlığınca Malatya İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 9 ambulans, 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı ile 4 sağlık aracı törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanlığınca Malatya'ya gönderilen 9 ambulans ile 6 araç hizmete alındı
        ABONE OL

        Sağlık Bakanlığınca Malatya İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 9 ambulans, 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı ile 4 sağlık aracı törenle hizmete alındı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin erişilebilir, kaliteli sağlık hizmeti sunmayı başardığını söyledi.

        Yetişmiş fedakar sağlık çalışanları ve nitelikli fiziki altyapıya sahip sağlık sistemi inşa edilmesiyle bu alanda giderek daha iyi hale gelindiğinin altını çizen Yavuz, şöyle devam etti:

        "Sadece ülkemizde değil, ülke dışından da sağlık turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyoruz. Acil sağlık hizmetlerinde olmazsa olmazımız ambulanslarımız, UMKE ekiplerimiz ile diğer sağlık araçlarımız büyük önem taşıyor. Bugün 9 ambulans, 2 UMKE aracı ile 4 hizmet aracını hizmete alacağız. 38 istasyonumuzda 64 normal ambulans, 1 obez ambulansı, 1 yeni doğan ambulansı, 1 motosiklet ambulans, 1 helikopter ambulans ile toplam 68 ambulansa ulaştık. "

        Geçen yıl 76 bin 616 hastaya kara ambulansıyla müdahale edildiğini belirten Yavuz, "257 hastaya da helikopter ambulansla, 21 hastaya da uçak ambulans ile hizmet verildi." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Erhan Berk de selamlama konuşması yaptı.

        Konuşmaların ardından Vali Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ile İl Sağlık Müdürü Berk, araçların hizmete alınması nedeniyle kurdele kesti. Protokol üyeleri daha sonra hizmete alınan araçları inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak

        Benzer Haberler

        Malatya'da camiler ramazan ayına hazır
        Malatya'da camiler ramazan ayına hazır
        Malatya'nın ilk renkli gazetesi 28 Şubat'ta siyah-beyaz basıldı
        Malatya'nın ilk renkli gazetesi 28 Şubat'ta siyah-beyaz basıldı
        Malatya, Tunceli ve Elazığ'da 3 bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu
        Malatya, Tunceli ve Elazığ'da 3 bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Kale'de "Durumsal Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi" düzenlendi
        Kale'de "Durumsal Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi" düzenlendi
        TÜBİTAK'ın Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Malatya'dan 1...
        TÜBİTAK'ın Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Malatya'dan 1...