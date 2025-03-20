Malatya'da yıpranmış Kur'an-ı Kerimlerin yerine yenileri dağıtılıyor

Malatya'da, yıpranmış 100 bin Kur'an-ı Kerim'in yerine yeni basılan 30 bin Kur'an'ın dağıtımına başlandı.

Malatya İl Müftülüğü ile Fahri Kiğılı Vakfınca, yıpranan Kur'an-ı Kerimlerin toplanarak yerlerine yenisinin dağıtılması projesi hayata geçirildi.

Yeşilyurt Cebrail Kurel Yatılı Erkek Kur'an Kursu bahçesinde, depremlerde enkaz altında kalan veya uzun yıllar kullanıldıkları için yıpranan Kur'an-ı Kerimler toplanarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığınca basılan yeni Kur'an-ı Kerimler verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman, burada yaptığı konuşmada, Fahri Kiğılı Vakfı ile Malatya İl Müftülüğü iş birliğiyle hasar gören Kur'anların yenileriyle değiştirildiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde birçok binanın hasar gördüğünü, enkazda kalan Kur'anların yıprandığını aktaran Akduman, "Fahri Kiğılı Vakfı, bu Kur'an-ı Kerimlerin toplanarak yenileriyle değiştirilmesi için sponsor oldu. İl Müftülüğüyle iş birliği yaptılar. Protokol kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an-ı Kerimlerini alarak dağıttılar, ilk etapta 4 bin 500 tane dağıtıldı. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Akduman, toplanan Kur'anların Diyanet İşleri Başkanlığının geri dönüşüm bölümüne gittiğini belirterek, "Depremden zarar gören diğer illerimizde de kampanyanın yaygınlaştırılmasını, vatandaşlarımızın, camilerimizin, Kur'an kurslarımızın daha uygun Kur'an-ı Kerimlere kavuşmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından camilerden eski kitapları getiren görevlilere yeni Kur'an-ı Kerimler teslim edildi.

Programda, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu ile müftülük personeli hazır bulundu.

Öte yandan, kentte kampanya kapsamında yıpranmış 100 bin Kur'an-ı Kerim'in toplandığı, bunların yerine yeni 30 bin Kur'an dağıtılacağı kaydedildi.