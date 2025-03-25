Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İlçenin D-300 kara yolu üzerinde plakası öğrenilemeyen Emine K. idaresindeki otomobil ile Berkay Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berkay Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Berkay Y'nin genel durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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