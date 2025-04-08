Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Murat Doğan'ın kullandığı 44 AFE 232 plakalı otomobil, Kelhalil Mahallesi'nde Ali Aydemir yönetimindeki 27 PD 310 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan Osman Doğan ve Nurettin Gürbüz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Ali Aydemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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