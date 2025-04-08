Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sürücü Ali Aydemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan Osman Doğan ve Nurettin Gürbüz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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