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        Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin menfeze çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:08 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:25
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        Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Malatya’nın Darende ilçesinde otomobilin menfeze çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.Y. yönetimindeki 21 AFM 887 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıulupınar Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine menfeze çarptı.

        Kazanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü E.Y. ile G.Y yaralandı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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