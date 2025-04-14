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        Malatya'da "Kurum-Kuruluş ve Şirketler Arası Masa Tenisi Ligi" başladı

        Malatya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kurum-Kuruluş ve Şirketler Arası Masa Tenisi Ligi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:57 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:57
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        Malatya'da "Kurum-Kuruluş ve Şirketler Arası Masa Tenisi Ligi" başladı
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        Malatya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kurum-Kuruluş ve Şirketler Arası Masa Tenisi Ligi" başladı.

        Yakınca Spor Salonu'nda kurum çalışanlarının stres atma, sportif etkinliklere katılarak egzersiz yapma ve kaliteli zaman geçirmesi için düzenlenen turnuvaya 18 kurum katıldı.

        Turnuvada ilk iki dereceyi alan kurum, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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