Malatya'da dağ sümbülleri güzel görüntüler oluşturdu

Erkenek Doğayı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Salman Topal, yaptığı açıklamada, her yıl yaz aylarında dağlarda sümbülleri bulup tohumlarını farklı alanlara bırakarak çoğalması için çaba sarf ettiklerini söyledi.​​​​​​​

Şarkılara ve şiirlere konu olan sümbüller, güzel görüntüler oluşturdu.

Erkenek Mahallesi'nin 2 bin 100 rakımlı Yapraklı Dağı'nda, doğal ortamında yetişen sümbüller, çayır ve kayalık yamaçlarında görüntülendi.

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