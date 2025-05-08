Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da dağ sümbülleri güzel görüntüler oluşturdu

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde endemik dağ sümbülleri doğayı süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:10 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da dağ sümbülleri güzel görüntüler oluşturdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde endemik dağ sümbülleri doğayı süsledi.

        Erkenek Mahallesi'nin 2 bin 100 rakımlı Yapraklı Dağı'nda, doğal ortamında yetişen sümbüller, çayır ve kayalık yamaçlarında görüntülendi.

        Şarkılara ve şiirlere konu olan sümbüller, güzel görüntüler oluşturdu.

        Erkenek Doğayı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Salman Topal, yaptığı açıklamada, her yıl yaz aylarında dağlarda sümbülleri bulup tohumlarını farklı alanlara bırakarak çoğalması için çaba sarf ettiklerini söyledi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Beton mikserinin çarptığı yaya öldü
        Beton mikserinin çarptığı yaya öldü
        Doğanşehir'de yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı
        Doğanşehir'de yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı
        Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da başladı
        Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da başladı
        Malatya'da kocasının silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı
        Malatya'da kocasının silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı
        Malatya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü
        Malatya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü
        Malatya'da üniversite öğrencileri tarihi yerleri gezdi
        Malatya'da üniversite öğrencileri tarihi yerleri gezdi