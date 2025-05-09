Malatya'da öğrenciler açık havada kitap okudu

Malatya'da düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler açık havada kitap okudu.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Açık Havada Kitap Okuyoruz, Kitabını Al Gel" temasıyla gerçekleştirdiği etkinlikte öğrenciler Sümer Park'ta kitap okudu.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızı kitapların sıcaklığıyla doğanın huzurunda bir araya getirmek istedik. Bu güzel ortamda, öğrencilerimizin kitaplara yönelmesi ve birlikte vakit geçirmesi bizler için çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.