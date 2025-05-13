Malatyalı öğrencilerden Doğu Karadeniz gezisi

Okul Müdürü Hüseyin Ünal, yaptığı açıklamada, bu tür projelerin öğrenciler açısından önemli olduğunu ifade etti.

Trabzon'dan başlayarak Rize, Artvin ve Erzurum'a illerini gezen öğrenciler, illerin kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri yerinde görme fırsatı buldu.

Malatya Arguvan ilçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Öğrencilerin Nitelikli Eğitimle Motive Edilmesi (ÖNEM) projesi kapsamında Doğu Karadeniz gezisine gitti.

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