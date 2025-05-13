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        Malatyalı öğrencilerden Doğu Karadeniz gezisi

        Malatya Arguvan ilçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Öğrencilerin Nitelikli Eğitimle Motive Edilmesi (ÖNEM) projesi kapsamında Doğu Karadeniz gezisine gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:23 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:23
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        Malatyalı öğrencilerden Doğu Karadeniz gezisi
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        Malatya Arguvan ilçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Öğrencilerin Nitelikli Eğitimle Motive Edilmesi (ÖNEM) projesi kapsamında Doğu Karadeniz gezisine gitti.

        Trabzon'dan başlayarak Rize, Artvin ve Erzurum'a illerini gezen öğrenciler, illerin kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri yerinde görme fırsatı buldu.

        Okul Müdürü Hüseyin Ünal, yaptığı açıklamada, bu tür projelerin öğrenciler açısından önemli olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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