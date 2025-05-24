Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 adres ve iş yerinde yaptıkları aramada, 1474 kilogram tütün, elektronik sigara makinesi, 20 bin dolu makaron, 65 bin boş makaron, 140 elektronik sigara ve 60 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.