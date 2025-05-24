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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 09:17 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:17
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 3 adres ve iş yerinde yaptıkları aramada, 1474 kilogram tütün, elektronik sigara makinesi, 20 bin dolu makaron, 65 bin boş makaron, 140 elektronik sigara ve 60 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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