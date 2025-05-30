Darende'de Kur'an kursları yıl sonu kapanış programı düzenlendi

Kur'an eğitiminin yanı sıra değerler eğitiminin de verildiği kurslarda eğitim gören öğrenciler, ilahi ile şiirler okudu.

İlçe Müftüsü Sinan Şen, Kur'an kurslarının milli ve manevi değerlere bağlı, sevgi, saygı ve kardeşlik temelli bir nesil yetiştirmeye yönelik önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

İlçe müftülüğünce bir düğün salonunda gerçekleştirilen 4-6 ve 7-10 yaş grubu Kur'an kurslarının yıl sonu kapanış programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

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