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        Darende'de Kur'an kursları yıl sonu kapanış programı düzenlendi

        –Malatya'nın Darende ilçesinde Kur'an kursları yıl sonu kapanış programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:45
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        Darende'de Kur'an kursları yıl sonu kapanış programı düzenlendi
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        –Malatya'nın Darende ilçesinde Kur'an kursları yıl sonu kapanış programı düzenlendi.

        İlçe müftülüğünce bir düğün salonunda gerçekleştirilen 4-6 ve 7-10 yaş grubu Kur'an kurslarının yıl sonu kapanış programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İlçe Müftüsü Sinan Şen, Kur'an kurslarının milli ve manevi değerlere bağlı, sevgi, saygı ve kardeşlik temelli bir nesil yetiştirmeye yönelik önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

        Kur'an eğitiminin yanı sıra değerler eğitiminin de verildiği kurslarda eğitim gören öğrenciler, ilahi ile şiirler okudu.

        Programa, Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri ile öğrenci velileri katıldı.

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