Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Gökçe (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Kocaözü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gökçe'nin cenazesi Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.