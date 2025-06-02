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        Malatya Valisi Yavuz'dan hafriyat kamyonları ve mikser kaynaklı kazalara ilişkin açıklama

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, hafriyat kamyonları ve mikser kaynaklı kazalara ilişkin, "Şehrimizin merkezinde 70 bine yakın şu anda inşaat var. Bu kadar inşaatın olduğu bir yerin bütün sorunları sıfırlamanın mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama azaltmak mümkün, arkadaşlarımız gayretle çalışacak ve buradaki olumsuzlukları daha aza indirmek için çalışacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:56
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        Malatya Valisi Yavuz'dan hafriyat kamyonları ve mikser kaynaklı kazalara ilişkin açıklama
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, hafriyat kamyonları ve mikser kaynaklı kazalara ilişkin, "Şehrimizin merkezinde 70 bine yakın şu anda inşaat var. Bu kadar inşaatın olduğu bir yerin bütün sorunları sıfırlamanın mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama azaltmak mümkün, arkadaşlarımız gayretle çalışacak ve buradaki olumsuzlukları daha aza indirmek için çalışacağız." dedi.

        Vali Yavuz, düzenlediği basın toplantısında, depremin izlerini silerken huzur ve güvenliğin de tam olarak sağlanması için çalıştıklarını söyledi.

        Trafikle ilgili tedbirleri daha da arttıracaklarını belirten Yavuz, Kurban Bayramı'nın da yaklaştığına işaret ederek, "Bayramlar vuslat günleridir, ayrılık ve hüzün günleri olmasın diye elimizden gelen bütün gayreti sahaya yansıtmak istiyoruz." diye konuştu.

        Malatya'da huzurun ve güvenin her geçen gün arttığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin merkezinde 70 bine yakın şu anda inşaat var. Bu kadar inşaatın olduğu bir yerin bütün sorunları sıfırlamanın mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama azaltmak mümkün, arkadaşlarımız gayretle çalışacak ve buradaki olumsuzlukları daha aza indirmek için çalışacağız. Saha gezilerimiz devam ediyor. Burada gördüğümüz eksikleri yüklenicilere talimatlandırıyoruz. Toz ve diğer kaynaklı sorunlarla alakalı denetimlerimiz devam edecek. Hemşerilerimizden bu yılın sonuna kadar sabır istirham ediyoruz."

        Yeni çevre yolunun yapımının da sürdüğünü kaydeden Yavuz, "Çevre yolunun açılmasıyla birlikte de trafikte de belirgin rahatlama olacağını söyleyebilirim. Şu anda çevre yolundaki araçların yüzde 41'i ağır vasıtalı araçlar. Bir de buna bizim şehrimizdeki yapılaşmayı eklediğimizde şu anki şehrimizin trafiğinin bir takım sorunlarının olmasının sebebi de bu yapılaşma ve çevre yolunun bir an önce açılmasıyla alakalı. Çevre yolumuz açıldığında özellikle ağır vasıtalı araçların şehir merkezinden geçmediğini düşünürsek şehrimizin trafiğinde de belirgin bir rahatlama olacağını söyleyebilirim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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