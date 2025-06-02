Malatya Valisi Yavuz'dan hafriyat kamyonları ve mikser kaynaklı kazalara ilişkin açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, hafriyat kamyonları ve mikser kaynaklı kazalara ilişkin, "Şehrimizin merkezinde 70 bine yakın şu anda inşaat var. Bu kadar inşaatın olduğu bir yerin bütün sorunları sıfırlamanın mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama azaltmak mümkün, arkadaşlarımız gayretle çalışacak ve buradaki olumsuzlukları daha aza indirmek için çalışacağız." dedi.

Vali Yavuz, düzenlediği basın toplantısında, depremin izlerini silerken huzur ve güvenliğin de tam olarak sağlanması için çalıştıklarını söyledi.

Trafikle ilgili tedbirleri daha da arttıracaklarını belirten Yavuz, Kurban Bayramı'nın da yaklaştığına işaret ederek, "Bayramlar vuslat günleridir, ayrılık ve hüzün günleri olmasın diye elimizden gelen bütün gayreti sahaya yansıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Malatya'da huzurun ve güvenin her geçen gün arttığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Şehrimizin merkezinde 70 bine yakın şu anda inşaat var. Bu kadar inşaatın olduğu bir yerin bütün sorunları sıfırlamanın mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama azaltmak mümkün, arkadaşlarımız gayretle çalışacak ve buradaki olumsuzlukları daha aza indirmek için çalışacağız. Saha gezilerimiz devam ediyor. Burada gördüğümüz eksikleri yüklenicilere talimatlandırıyoruz. Toz ve diğer kaynaklı sorunlarla alakalı denetimlerimiz devam edecek. Hemşerilerimizden bu yılın sonuna kadar sabır istirham ediyoruz."