Depremlerden etkilenen Arguvan'da afet konutlarının yapımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Arguvan ilçesinde deprem konutlarının yapımı sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Tepebağ, Akören ve Aşağı Sülmenli mahallelerinde yapımı süren deprem konutları alanında incelemede bulundu.

İlçede muhtarlarla bir araya gelen Yavuz, daha sonra yapımı süren deprem konutları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, afete dirençli şehirler kurmanın önemli olduğunu ifade etti.

Kentin birçok bölgesinde inşaatların yükseldiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Açıkça ifade etmeliyim ki, yaşadığımız felaketin büyüklüğü, birçok gelişmiş ülkenin dahi altından kalkamayacağı boyuttadır. Ancak bizler, millet olarak her zaman bu tür sınamalarda kenetlenmeyi, dayanışmayı başaran yüce bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte Malatya'mızda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak, her bir vatandaşımız güvenli bir yuvaya kavuşuncaya kadar bu gayretimiz sürecektir. Çünkü devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize verdiği bir sözü var. Bu sözü, en kısa sürede yerine getireceğiz."