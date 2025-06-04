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        Malatya Valisi Yavuz, Kurban Bayramı tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı kapsamında aldıkları tedbirler hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:51 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:08
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        Malatya Valisi Yavuz, Kurban Bayramı tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı kapsamında aldıkları tedbirler hakkında bilgi verdi.

        Vali Yavuz, İnönü Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda trafik ve asayiş açısından ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

        Doğu batı arterlerinde EDS sistemleri ve il genelindeki kent güvenlik yönetim sistemlerinin 24 saat esasına göre kayıt alacağını dile getiren Yavuz, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında asayiş ve trafik yönünden 587 ekip ve bin 932 personelin görevlendirildiğini ve 4 dronla da havadan gerekli desteğin sağlanacağını kaydetti.

        Sağlık tesislerinde gerekli hekim, sağlık personeli ve ambulansın görevlendirilip hazır tutulduğunu belirten Yavuz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğününse gıda denetimlerine ağır vereceğini söyledi.

        Vali Yavuz, yeteri kadar kurban kesim yeri tespit edildiğini belirterek, vatandaşların kurbanlarını buralarda kesmelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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