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        Malatyalı milli sporcu masa tenisinde Balkan şampiyonu oldu

        Malatya Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Muhammed Enes Kantik, masa tenisinde Balkan şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:01 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:01
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        Malatyalı milli sporcu masa tenisinde Balkan şampiyonu oldu
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        Malatya Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Muhammed Enes Kantik, masa tenisinde Balkan şampiyonu oldu.

        Bulgaristan'ın Albena şehrinde 21-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen 1. Balkan 11-13 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası 9 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Milli sporcu Enes Kantik, katıldığı 11 Yaş Altı Çift Erkekler kategorisinde birinci oldu.

        Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Akbaş, şampiyon olan Kantik ve ailesine teşekkür etti.

        Öğrencinin başarısından dolayı mutlu olduklarını aktaran Akbaş, "Öğrencimiz Muhammed Emre Kantik başta olmak üzere hocaları Miraç Kahraman ve Ömer Tekin ile özverili ve fedakar babası Mustafa Kantik'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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