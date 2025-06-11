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        Somuncu Baba Derneği 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti yardımı yaptı

        Somuncu Baba Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla 20 ülkede binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:50 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:50
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        Somuncu Baba Derneği 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti yardımı yaptı
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        Somuncu Baba Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla 20 ülkede binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

        Dernekten yapılan açıklamada, Hulusi Efendi Vakfı işbirliği ve hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 13 yıldır sürdürülen vekaletle kurban kesim organizasyonuyla kurbanlıkların İslami usullere uygun olarak kesildiği belirtildi.

        Bağış yoluyla alınan hisse kurbanların Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarındaki ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada, etlerin Suriye, Tanzanya ve Mali başta olmak üzere Pakistan, Makedonya, Bangladeş, Somali, Arakan, Nijerya, Ürdün, Hindistan, Endonezya, Kosova, Afganistan, Sudan, Mali, Sierra Leone, Gana, Uganda ve Benin'deki Müslümanlara ulaştırıldığı ifade edildi.

        Kurbanlıkların yerel idarelerin belirlediği alanlarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak kesildiği aktarılan açıklamada, dağıtımlar sırasında Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının da hediye edildiği bildirildi.

        Açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışında görev yapan gönüllüler aracılığıyla dernek tarafından inşa edilen su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin açılışlarının da gerçekleştirildiği kaydedildi.

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