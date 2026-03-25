Malatya'da 20 bin ton kapasiteli yatay siloda sona gelindi

Malatya'da, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından arpa ve buğday üreticileri için yapılan 20 bin ton kapasiteli yatay silonun inşaatında sona gelindi.



Kentte 26 bin metrekare alan üzerinde 20 bin ton kapasiteli yatay silo, idari bina, kantar ve laboratuvarın inşasında çalışmalar yüzde 90 seviyesine geldi.



Her biri 5 ton kapasiteli olan 4 silo, hasat edilecek arpa ve buğdayların stok edilmesini sağlayacak.



Alana kurulacak laboratuvar sayesinde ürünlerin analiz edilmesi ve sınıflandırılması yapılacak.



Üreticilere hizmet edecek siloların, kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

