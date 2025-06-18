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        Malatya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen 2 zanlı yakalandı

        Malatya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 07:50 Güncelleme: 18.06.2025 - 07:50
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        Malatya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen 2 zanlı yakalandı
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        Malatya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonda ekmeğin arasına gizlenmiş 383 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 2 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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