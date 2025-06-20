Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projelerine başvuru süresinin uzatılması talebi

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, deprem bölgesinde 30 Haziran'da sona erecek olan yerinde dönüşüm projeleri için başvuru süresinin uzatılmasını istedi.

Bülbüloğlu, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da 131 bin bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkık olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Devletin Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere afetin etkilediği illerde 2 yılı aşkın süredir yoğun bir inşaat faaliyeti yürüttüğünü dile getiren Bülbüloğlu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut aracılığıyla yapılan konutların yanı sıra yerinde dönüşüm kampanyasıyla da vatandaşa sunulan bir takım imkanlar olduğunu anımsattı.

Temmuz 2023 tarihi itibarıyla açıklanan kampanyada tapusal sorunlar ve çeşitli sebeplerle yerinde dönüşüm projelerine başvuruda istenilen rakamlara ulaşılamadığını ifade eden Bülbüloğlu, şöyle devam etti: