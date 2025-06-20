Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projelerine başvuru süresinin uzatılması talebi

        Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, deprem bölgesinde 30 Haziran'da sona erecek olan yerinde dönüşüm projeleri için başvuru süresinin uzatılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:05 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projelerine başvuru süresinin uzatılması talebi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, deprem bölgesinde 30 Haziran'da sona erecek olan yerinde dönüşüm projeleri için başvuru süresinin uzatılmasını istedi.

        Bülbüloğlu, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da 131 bin bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkık olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

        Devletin Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere afetin etkilediği illerde 2 yılı aşkın süredir yoğun bir inşaat faaliyeti yürüttüğünü dile getiren Bülbüloğlu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut aracılığıyla yapılan konutların yanı sıra yerinde dönüşüm kampanyasıyla da vatandaşa sunulan bir takım imkanlar olduğunu anımsattı.

        Temmuz 2023 tarihi itibarıyla açıklanan kampanyada tapusal sorunlar ve çeşitli sebeplerle yerinde dönüşüm projelerine başvuruda istenilen rakamlara ulaşılamadığını ifade eden Bülbüloğlu, şöyle devam etti:

        "Bugün Malatya'mızda yerinde dönüşüm kampanyası adı altında yaklaşık 6 bin bağımsız bölüm için ruhsat verildi. Bu sürecin geciktirilmesi, gerekli imar yapılaşma koşullarının geç alınması yerinde dönüşümün daha geç başlamasına neden oldu. Şu anda tam yerinde dönüşüm kampanyası adı altında vatandaşlarımız bir araya gelip ilgili müteahhit firmayla anlaşmalarını sürdürerek hızlı bir şekilde inşaata başlama gayreti içerisindeler ancak maalesef bilindiği üzere 30 Haziran tarihi itibarıyla yerinde dönüşüm kampanyasında ruhsat süreci sona erecek. Bizler Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, Sayın Bakanı'mız Murat Kurum'dan bu sürecin en azından yıl sonuna kadar uzatılması, hatta mümkünse bir yıl uzatılması talebinde bulunuyoruz. Çünkü şu anda hem Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerimiz, merkez ilçe belediyelerimizde ciddi anlamda bir yoğunluk söz konusu ve bekleyen ruhsat söz konusu. Hala vatandaşlarımızın başvuruları devam etmekte. Bunları hem belediyelerimizin yetiştirmesi hem de vatandaşlarımızın yetiştirmesi mümkün olmayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İran: İsrail durursa savaş biter
        İran: İsrail durursa savaş biter
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü

        Benzer Haberler

        Denizde boğulan baba ile oğlu bir gün arayla toprağa verildi
        Denizde boğulan baba ile oğlu bir gün arayla toprağa verildi
        Malatya'da 5 bin 400 öğrenci karnesini Filistin'li kardeşleriyle paylaştı
        Malatya'da 5 bin 400 öğrenci karnesini Filistin'li kardeşleriyle paylaştı
        Bakan Güler, 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunacak
        Bakan Güler, 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunacak
        Kayısıya alternatif olarak lavanta üreten çiftçi kıraç araziyi ekonomiye ka...
        Kayısıya alternatif olarak lavanta üreten çiftçi kıraç araziyi ekonomiye ka...
        Milli Savunma Bakanı Güler, Malatya'da
        Milli Savunma Bakanı Güler, Malatya'da
        Malatya'da tarihi eser niteliğinde 273 sikke ele geçirildi
        Malatya'da tarihi eser niteliğinde 273 sikke ele geçirildi