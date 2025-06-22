Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
M.Ç. yönetimindeki 06 CID 298 plakalı otomobil ile E.T. idaresindeki 44 KD 257 plakalı otomobil, Konak Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan S.Ç, F.Ç, Y.A.Ç, A.Ç, F.Ç, S.T, M.A.T, Z.T. ile S.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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