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        Türkiye'den yılın ilk yarısında 151 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

        ORHAN YOLDAŞ - Türkiye'den yılın ilk yarısında 151 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:35
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        Türkiye'den yılın ilk yarısında 151 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
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        ORHAN YOLDAŞ - Türkiye'den yılın ilk yarısında 151 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

        Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısı, 2025 yılının ilk 6 ayında 115 ülkeye 29 bin 704 ton gönderildi.

        Bu dış satım karşılığında 151 milyon dolar gelir elde eden ihracatçılar, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 186 milyon 361 bin dolarlık ihracata göre yüzde 18,9 düşüş yaşadı.

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, Malatya kayısısının dünya pazarında kalitesiyle öne çıktığını söyledi.

        - "Kalite açısından rakibimiz yok"

        Dünyanın farklı bölgelerinde kayısı üretildiğini hatırlatan Özcan, "Orta Asya’da kayısı üretiliyor ve Malatya kayısısına fiyat açısından rakip olsalar da kalite açısından rakibimiz yok. Bundan sonra her ay 2 bin tonun üzerinde ihracat odaklı bir piyasa olacak gibi görünüyor." dedi.

        Özcan, zirai donun etkileri nedeniyle kilogram fiyatlarında da değişiklikler yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

        "Zirai dondan önceki fiyat ortalamamız kilogramda 4,7 dolar civarındaydı ama şu an ham madde fiyatları 9 doların üzerinde işlem görüyor. Önümüzdeki aylarda ihracat rakamlarının kilogramda 11-12 dolar bandında ilerleyeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de zirai dondan 34 il zarar gördü ancak Malatya en fazla zarar gören illerden biri oldu."

        Özcan, fiyatlardaki sert makas değişikliği nedeniyle ihracatta kısmi bir gerileme beklediklerini ve bunun rakamlara yansıdığını ifade etti.

        Haziran ayında 2 bin 600 tonun üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini ve bundan 18 milyon dolar gelir elde ettiklerini dile getiren Özcan, "Geçmiş dönemlerdeki kontratlardan dolayı, ürünün bugün geldiği rakamlara ihracatta ulaşmış değiliz. 2025 yılı mahsulümüz yok denecek kadar az. Rutin ihracatımız elimizde bulunan stoklarla devam ediyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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