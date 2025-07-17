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        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 21:32 Güncelleme: 17.07.2025 - 21:32
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        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
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        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Halil Şahin idaresindeki 02 AFU 538 plakalı traktör, Malatya Elazığ karayolu Bahri Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AEH 140 plakalı tır ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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