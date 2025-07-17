Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Halil Şahin idaresindeki 02 AFU 538 plakalı traktör, Malatya Elazığ karayolu Bahri Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AEH 140 plakalı tır ile çarpıştı.

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