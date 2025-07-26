Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kaynarca Mahallesi'nde Kuzey Kuşak Yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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