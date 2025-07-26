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        Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:19 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:19
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        Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynarca Mahallesi'nde Kuzey Kuşak Yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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