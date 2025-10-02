Depremlerin etkilediği Malatya, Kültür Yolu Festivali ile moral bulacak

OKAN COŞKUN - Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl Malatya'da ilk kez düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde birçok konser, sergi, tiyatro ve etkinlik yer alacak.

Kentte 4-12 Ekim'de yapılacak Kültür Yolu Festivali, 42 noktada birçok etkinlikle dolu dolu geçecek.

100. Yıl Kent Parkı'nda hazırlıkları başlanan ana sahnede, Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Altay, Resul Aydemir, Resul Dündar, Özgür Babacan, Sagopa Kajmer, Haluk Levent, Eşref Ziya, Aydilge, Murat Belet, Murat Boz, Alişan ve Murat Doğru sevenleriyle bir araya gelecek.

Festivalin 16. durağı Malatya'da, kentin tarihi, kültürü, gastronomisi ve sportif faaliyetleriyle ilgili hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik sergi ve söyleşi gibi 350'den fazla etkinlik düzenlenecek.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, kültür ve sanatın her alana yayıldığı güzel bir etkinlik takviminin Malatya'da hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi.