Battalgazi Belediyesi'nden öğrencilere "sıfır atık" eğitimi

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçedeki öğrencilerin çevre duyarlılığının daha da artması için "sıfır atık" eğitimleri düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere geri dönüşüm ve çevre bilinci aşılamak için eğimler düzenleyen ekipler, Gazi İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere ilk önce "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" başlığıyla sunum gerçekleştiren ekipler, sıfır atık kullanımı hakkında bilgi verdi.

Eğitimler okul sezonu boyunca farklı okullarda devam edecek.