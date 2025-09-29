Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Battalgazi Belediyesi'nden öğrencilere "sıfır atık" eğitimi

        Battalgazi Belediyesi tarafından ilçedeki öğrencilerin çevre duyarlılığının daha da artması için "sıfır atık" eğitimleri düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:49 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Battalgazi Belediyesi'nden öğrencilere "sıfır atık" eğitimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Battalgazi Belediyesi tarafından ilçedeki öğrencilerin çevre duyarlılığının daha da artması için "sıfır atık" eğitimleri düzenliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere geri dönüşüm ve çevre bilinci aşılamak için eğimler düzenleyen ekipler, Gazi İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilere ilk önce "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" başlığıyla sunum gerçekleştiren ekipler, sıfır atık kullanımı hakkında bilgi verdi.

        Eğitimler okul sezonu boyunca farklı okullarda devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor, 974 gün sonra puan aldı
        Yeni Malatyaspor, 974 gün sonra puan aldı
        Hafif ticari araç, anne ve 2 çocuğuna çarptı; o anlar kamerada
        Hafif ticari araç, anne ve 2 çocuğuna çarptı; o anlar kamerada
        İş makinesinin çarptığı işçi öldü
        İş makinesinin çarptığı işçi öldü
        Malatya'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
        Malatya'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
        Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Malatya'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı
        Malatya'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı