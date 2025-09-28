Habertürk
Habertürk
        Malatya Haberleri

        İş makinesinin çarptığı işçi öldü

        MALATYA'da, inşaat şantiyesinde iş makinesinin çarptığı Nusret Ağırman (55) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 11:53 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:55
        İş makinesinin çarptığı işçi öldü
        MALATYA'da, inşaat şantiyesinde iş makinesinin çarptığı Nusret Ağırman (55) yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden toplu konuş inşaat alanında iş makinesi, işçi Nusret Ağırman'a çarptı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ağırman, doktorların müdahalesine karşın kurtarılmadı. Ağırman'ın cenazesi otopsi yapılma üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken iş makinesi operatörü gözaltına alındı.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

