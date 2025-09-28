İş makinesinin çarptığı işçi öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden toplu konuş inşaat alanında iş makinesi, işçi Nusret Ağırman'a çarptı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ağırman, doktorların müdahalesine karşın kurtarılmadı. Ağırman'ın cenazesi otopsi yapılma üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken iş makinesi operatörü gözaltına alındı.

