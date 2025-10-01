Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Teknokent'te emisyonu ve yakıtı düşürmek için üretilen cihaz testleri geçti

        ORHAN YOLDAŞ - İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te faaliyet gösteren bir firma tarafından emisyonu ve yakıtı düşürmek için üretilen Karbomer Hibrit EMR Yakıt Katalizör Konvektör Cihazı, testlerde başarılı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:21 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:34
        ORHAN YOLDAŞ - İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te faaliyet gösteren bir firma tarafından emisyonu ve yakıtı düşürmek için üretilen Karbomer Hibrit EMR Yakıt Katalizör Konvektör Cihazı, testlerde başarılı oldu

        Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayisi, robotik medikal ve AR-GE şirketi bulunan, Teknokent'te de faaliyet gösteren firmanın sahibi Kemal Karadağ, AA muhabirine, karbon salınımının dünya gündeminde olduğunu, araçlarda emisyonun azaltılması için yaklaşık 7 yıl önce araştırmalara başladıklarını söyledi.

        Benzin, LPG ve dizel kullanan araçlar ile endüstride kullanılan fuel oiller için karbon emisyonunu düşüren "Karbomer Hibrit EMR" cihazını geliştirdiklerini ifade eden Karadağ, cihaz için geçen yıl ulusal ve uluslararası patent başvurusunda bulunduklarını, ISO 14001:2015, ISO 10002:2018, ISO 9001:2015, ISO 2701:2013, ISO 4501:2018, ISO 2200:2018 belgelerini aldıklarını belirtti.

        Karadağ, yazılım ve donanım olarak iki parçadan oluşan cihazın yakıt pompasına takıldığını belirterek, "Baca gazında ve emisyonda atmosferi kirleten gazların tamamını cihaz yakıta çeviriyor. Gazlar yakıta dönüşünce emisyon düşüyor. Emisyon düşünce de otomatik olarak yakıt tasarrufu yapıyor. Yakıtın tamamını motor yaktığı için çevre kirliliği azalıyor, motorun ömrü uzuyor." dedi.

        - Yurt dışında da test ediliyor

        Cihazın yakıtın moleküler yapısını bozarak daha fazla yanmasını sağladığını belirten Karadağ, şunları kaydetti:

        "Servis minibüsleri ve otobüslerle ticari araçlarda denedik. Özel araç kiralayan bir firma 40 aracına cihaz taktı. Cihaz aracın yaşına ve modeline göre emisyonu yüzde 40 ila yüzde 70 arasında düşürüyor. Yakıt tasarrufu yüzde 20'yi, AdBlue (dizel motorlu araçların emisyon değerlerini düşürmek için kullanılan sıvı çözelti) tasarrufu yüzde 30'u, performansı ise yüzde 20'yi geçti. Sahadaki testlerimiz başarılı geçti. Emisyonu düşürdüğümüzden dolayı araçlardaki katalizör, turbo, enjektör ve pompa gibi parçaların da ömrü uzadı."

        Karadağ, kalite sertifikaları ve CE belgelerini aldıkları cihazın yurt dışından da ilgi gördüğünü ifade ederek, "Yurt dışından bir otomobil üreticisi firmanın aracına cihaz takıldı, diğerine takılmadı. 24 aydır bu araçlar sahada test ediliyor. Araçlar 240 bin kilometreyi geçti. Cihaz takılmayan araçta yaşanan problemler, cihazımızın takıldığı araçta yaşanmadı. Gizlilik sözleşmesi yaptık. Avrupa'da 7 başkent şehrinin belediyeleriyle görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

        - Patent çalışmaları devam ediyor

        Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, araçlarda emisyonun düşürülmesi ve yakıt tasarrufu sağlanmasına ilişkin projeyi hakem heyetinin onayıyla desteklediklerini söyledi.

        Firmanın yaklaşık 1 yıldır AR-GE çalışmasını Malatya Teknokent'te yaptığını aktaran Yılmaz, "Firma çalışmalarında güzel bir noktaya geldi, sonuçlarda elde ettiği yakıt tasarrufu ile emisyonu bizimle paylaşıyor. Aslında bu alanda uzun yıllardır çalışan bir firma. Bu ürünün patent çalışmaları bizim teknoparkta devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

