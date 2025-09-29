Malatya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Kale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Soğukpınar Mahallesi'nde N.Ö. ile E.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini darbetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
