Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı, 3 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.