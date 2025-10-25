Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Doğanşehir'in Sürgü Mahallesi'ne yapılacak caminin temeli atıldı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'ne yapılacak caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 15:30 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanşehir'in Sürgü Mahallesi'ne yapılacak caminin temeli atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'ne yapılacak caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Mahallede düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Müftü Yardımcısı Abdullah Sucu, yaptığı konuşmada, camilerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğunu söyledi.

        Sucu, Sürgü Mahallesi Camisi'nin kısa sürede tamamlanmasını ve mahalledeki birlikteliği daha da güçlendirmesini diledi.

        Doğanşehir İlçe Müftüsü Kerem Karış da katılımcılara teşekkür etti.

        Akçadağ İlçe Müftüsü Muhammet Ulaş tarafından yapılan duanın ardından caminin temeli atıldı.

        Doğanşehir Yeni Sürgü Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde yapılacak caminin temel atma törenine Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Arguvan İlçe Müftüsü Sayim Konuksever ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Malatya'da gölette kadın cesedi bulundu
        Malatya'da gölette kadın cesedi bulundu
        Malatya'da Cumhuriyet'in 102. yılında 102 fidan dikildi
        Malatya'da Cumhuriyet'in 102. yılında 102 fidan dikildi
        Köy okulundaki öğrencilerin "vatan ve bayrak" sevgisi yürekleri ısıttı
        Köy okulundaki öğrencilerin "vatan ve bayrak" sevgisi yürekleri ısıttı
        Bakan Yardımcısı Turan: Türkiye masada yoksa masa da yok
        Bakan Yardımcısı Turan: Türkiye masada yoksa masa da yok
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Malatya'da konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Malatya'da konuştu:
        Malatya'da PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Malatya'da PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı