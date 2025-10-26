Malatya'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Battalgazi ilçesinde de sarının tonlarına bürünen kayısı bahçeleri, doğal bir stüdyoyu andırıyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi farklı irilik ve lezzete sahip 32 çeşitten yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kente sonbahar renkleri hakim oldu.

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı bahçeleri, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

