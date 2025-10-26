Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu

        "Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı bahçeleri, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

        26.10.2025 - 13:23
        
        "Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı bahçeleri, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

        Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi farklı irilik ve lezzete sahip 32 çeşitten yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kente sonbahar renkleri hakim oldu.

        Battalgazi ilçesinde de sarının tonlarına bürünen kayısı bahçeleri, doğal bir stüdyoyu andırıyor.

        Renk cümbüşüne bürünen kayısı bahçeleri, havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

