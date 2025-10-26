Doğanşehir'de sonbahar renkleri hakim oldu
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi sonbahar renklerine büründü.
Sonbaharda ağaçların sararmasıyla ilçede güzel görüntüler oluştu.
Sonbaharın renklerine bürünen ilçe, izleyenlere görsel şölen sunuyor.
