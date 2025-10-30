Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi açıldı

        Malatya'da merkez Yeşilyurt Belediyesinin yaptırdığı 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 18:32 Güncelleme: 30.10.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da merkez Yeşilyurt Belediyesinin yaptırdığı 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        8 bin kitabın bulunduğu ve satranç salonuyla dikkati çeken kütüphanenin açılış töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Yeşilyurt'un 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği ilçelerden biri olduğunu söyledi.

        Deprem öncesi Malatya'nın parlayan bir yıldızı olan ilçenin şu anda ayağa kalkmaya başladığını belirten Geçit, ilçede TOKİ, yerinde dönüşüm ve rezerv alan olmak üzere toplam 45 bin yeni konutun yapılmakta olduğunu dile getirdi.

        Şehri ayağa kaldırmanın sadece konut, ticarethane ve ofis yapmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Geçit, "Şehri eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında da ayağa kaldırmak gerekiyor. Biz de bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Yeşilyurtspor'umuzu 3. Lig'e çıkardık. Bugün de buraya 250 kişilik bir kütüphane kazandırıyoruz." dedi.

        Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur da kütüphanelerin önemini vurgulayarak, bu açılışta yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de gençler için hizmete sunulan kütüphanenin şehrin depremden sonra normalleşme yolunda çok önemli adımlar attığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

        Malatya'nın ayağa kalktığını belirten Er, "Malatya'yı kütüphaneler şehri yapacağız' dedik. Birkaç ay sonra bu eserlerin yükseldiğini göreceksiniz. Bölgenin en büyük kütüphanesini yapıyoruz. Büyükşehir Belediye binamızın içerisinde bir fuaye alanı var. Burada 815 kişilik, 7 gün 24 saat açık olacak bir kütüphane açıyoruz. Çorbası, çayı, kahvesi sınırsız. Gençlerimiz orada çok hummalı bir çalışma içerisine girecek." diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, okumanın ve kitabın önemine değinerek, kentin eğitim ve kültür alanında öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışını yapan protokol üyeleri ile öğrenciler, kütüphaneyi gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti

        Benzer Haberler

        Malatya'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Malatya'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Hekimhan'da "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi
        Hekimhan'da "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi
        Türkiye'den 9 ayda 217 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
        Türkiye'den 9 ayda 217 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
        Malatya'da, vinç operatörü 35 metre yükseklikte Türk bayrağını dalgalandırd...
        Malatya'da, vinç operatörü 35 metre yükseklikte Türk bayrağını dalgalandırd...
        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Yeni Malatyaspor, son iki sezonda oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapat...
        Yeni Malatyaspor, son iki sezonda oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapat...