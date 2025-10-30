Malatya'da 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi açıldı

Malatya'da merkez Yeşilyurt Belediyesinin yaptırdığı 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

8 bin kitabın bulunduğu ve satranç salonuyla dikkati çeken kütüphanenin açılış töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Yeşilyurt'un 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Deprem öncesi Malatya'nın parlayan bir yıldızı olan ilçenin şu anda ayağa kalkmaya başladığını belirten Geçit, ilçede TOKİ, yerinde dönüşüm ve rezerv alan olmak üzere toplam 45 bin yeni konutun yapılmakta olduğunu dile getirdi.

Şehri ayağa kaldırmanın sadece konut, ticarethane ve ofis yapmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Geçit, "Şehri eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında da ayağa kaldırmak gerekiyor. Biz de bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Yeşilyurtspor'umuzu 3. Lig'e çıkardık. Bugün de buraya 250 kişilik bir kütüphane kazandırıyoruz." dedi.

Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur da kütüphanelerin önemini vurgulayarak, bu açılışta yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.