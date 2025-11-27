Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı

        Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Köklerden Geleceğe Bilimin Işığında-TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:32 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:32
        Malatya Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nde (MABESEM) gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, savunma sanayide, insansız hava araçlarında, elektronik harp tekniklerinde önemli eşiklerin aşıldığını söyledi.

        Öğrencilerin proje bazlı çalışmasını önemsediklerini belirten Yavuz, şöyle devem etti:

        "Proje bazlı çalışmaya ihtiyacımız var. Devletimiz tarihinde hiç olmadığı kadar bilim, sanayi ve teknoloji ile AR-GE'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Projeniz, fikriniz varsa kaynağımız olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Yeter ki iyi bir fikir ve proje ortaya koyun. Şunu unutmamamız gerekir, bilim ve teknoloji olmadan, sadece ideolojik söylemlerle biz bu ülkeyi geleceğe taşıyamayız. İdeolojik söylemler olsa olsa bizi motive edebilir ancak bundan öteye götüremez."

        Yavuz, bilim ve teknoloji alanında çalışanlara destek verminin gerekli olduğunu anlatarak, bunun milli severberlik anlayışıyla yürütülmesi gerektiğine değindi.

        Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile birlikte şenliğin açılış kurdelesini kesti.

        Yavuz, beraberindekilerle stantları gezerek, öğrencilerden projeleriyle ilgili bilgi aldı.

        "Köklerden Geleceğe Bilimin Işığında-TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" 29 Kasım'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

