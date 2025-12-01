Habertürk
        Malatya'da devrilen yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı

        Malatya'da devrilen yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 08:47 Güncelleme: 01.12.2025 - 08:47
        Malatya'da devrilen yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.

        M.S.K. idaresindeki 13 j 1100 plakalı yolcu minibüsü, Karanlıkdere Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

