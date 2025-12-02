Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Kale ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:40 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:40
        Bağlıca Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan E.Ö, N.Ö. ile H.D, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

