Doğanşehir'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Güzelköy İlkokulu ve Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencilerine trafik semineri verdi.
Çocukların trafik kurallarıyla ilgili daha bilinçli ve duyarlı yetişmeleri hedeflen eğitimde, trafikte uyulması gereken kurallar, yolun karşısına geçiş ve kaldırım kullanımıyla ilgili bilgi verildi.
Okul servislerinde, cadde ve sokaklarda güvenli hareket etmek gerektiği aktarıldı.
Uygulamalı anlatımlarla öğrencilerin trafik güvenliği konusunda farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitim verildi.
