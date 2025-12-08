Doğanşehir'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Çocukların trafik kurallarıyla ilgili daha bilinçli ve duyarlı yetişmeleri hedeflen eğitimde, trafikte uyulması gereken kurallar, yolun karşısına geçiş ve kaldırım kullanımıyla ilgili bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.