        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Doğanşehir'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

        Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Güzelköy İlkokulu ve Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencilerine trafik semineri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:33 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:35
        Doğanşehir'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
        Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Güzelköy İlkokulu ve Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencilerine trafik semineri verdi.

        Çocukların trafik kurallarıyla ilgili daha bilinçli ve duyarlı yetişmeleri hedeflen eğitimde, trafikte uyulması gereken kurallar, yolun karşısına geçiş ve kaldırım kullanımıyla ilgili bilgi verildi.

        Okul servislerinde, cadde ve sokaklarda güvenli hareket etmek gerektiği aktarıldı.

        Uygulamalı anlatımlarla öğrencilerin trafik güvenliği konusunda farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

