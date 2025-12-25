Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'na ilişkin tutuksuz 6 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 19:49 Güncelleme: 25.12.2025 - 19:49
        Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

        Farklı bir dosyadan tutuklu olan sanık Bülent Yeroğlu ile farklı şehirde bulunan tutuksuz sanıklar A.Y, ve M.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Müşteki avukatları sorumluların olası kasttan yargılanmalarını talep etti.

        Sanık avukatları ise aleyhte hususları kabul etmeyerek müvekkillerinin beraatlerini istedi.

        Mahkeme heyeti sanıklardan inşaat mühendisi Bülent Yeroğlu ile mimar A.Y'ye 17 yıl 6 ay, belediye görevlileri M.B. ve A.Ö'ye 10 yıl hapis cezası verilmesine ve hükmün geriye bırakılmasına hükmetti. Sanıklar D.D. ile B.A'nın ise beraatine karar verdi.

        Duruşma sonrası açıklamada bulunan Yunus Öner, ablası ve kız kardeşini kaybettiğini belirterek, "Mahkeme heyeti uygun gördü, cezaları verdi. Mahkeme sürecinde yalnız bırakıldık, Malatya'da sivil toplum kuruluşları buraya uğramadı, 13 duruşma boyunca." diye konuştu.

        Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın annesi Mediha Sevgi Aydoğan depremin değil, binanın öldürdüğünü söyledi. Aydoğan, "Kızım inşallah biraz rahat uyuyordur. Sonuçta benim kızım gitti." ifadelerini kullandı.

        Nilay Aydoğan'ın ağabeyi Ömer Berkay Aydoğan ise "Ailemle beraber kardeşim için savaşmaya devam edeceğim, bundan sonraki depremlerde başkaları yakınını kaybetmesin. Hepimiz aynı duygu ve düşünce içerisindeyiz." dedi.

        Aydoğan ailesinin avukatı Kerem Kaptanoğlu, yargılamanın yaklaşık iki buçuk yıldır devam ettiğini hatırlattı.

        Kaptanoğlu, "Mahkeme kararını verdi, sanıklar hakkında yüksek cezalar verdi. Süreç devam ediyor, bunun daha kanuni aşamaları var, takip edeceğiz. Konuyla alakalı yürütülen soruşturma süreci var, şu an bir tanesi bölge idare mahkemesinde. Soruşturma izni verilip verilmemesiyle alakalı. İnşallah bu karar depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının vicdanlarını bir nebze de olsa rahatlatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesinde Hakimbey Apartmanlarının yıkılmasıyla milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ile birlikte 78 kişi hayatını kaybetmişti. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanıklar Bülent Yeroğlu, A.Y, M.B. A.Ö. B.A. ve D.D. "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

