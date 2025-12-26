Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Valiliği, safkan Arap taylarının işletmeden kaçmasına ilişkin soruşturma başlattı

        Malatya Valiliği, Akçadağ ilçesindeki işletmeden safkan Arap taylarının kaçmasına ilişkin soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 09:32 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Valiliği, safkan Arap taylarının işletmeden kaçmasına ilişkin soruşturma başlattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Valiliği, Akçadağ ilçesindeki işletmeden safkan Arap taylarının kaçmasına ilişkin soruşturma başlattı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen yarış atlarının dün akşam bilinmeyen bir sebeple ahırlardan kaçtığı belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "İşletme müdürlüğü ve Valilikçe oluşturulan teknik ekiplerin termal dronlar ile arama kurtarma çalışmaları sonucu kaçan 19 atın 9'u yakalanmıştır. Kara yoluna çıkarak trafik kazasına neden olan 6 at telef olmuş, 4 at ise yaralı olarak yakalanarak tedavi altına alınmıştır. Atların kara yoluna çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış, sağlık kontrolü altına alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!

        Benzer Haberler

        Malatya'da kaçan yarış tayları bulundu
        Malatya'da kaçan yarış tayları bulundu
        Malatya'da kaçan yarış atları karayoluna çıktı: 6 at telef oldu, 2 kişi yar...
        Malatya'da kaçan yarış atları karayoluna çıktı: 6 at telef oldu, 2 kişi yar...
        Malatya'da aracın çarptığı 6 safkan Arap tayı telef oldu
        Malatya'da aracın çarptığı 6 safkan Arap tayı telef oldu
        Malatya'da milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı; 8'i öldü, bazıları kay...
        Malatya'da milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı; 8'i öldü, bazıları kay...
        Malatya'daki cezaevlerinde tahliyeler başladı
        Malatya'daki cezaevlerinde tahliyeler başladı
        Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu Atların çarpt...
        Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu Atların çarpt...