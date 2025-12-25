Malatya'da aracın çarptığı 6 safkan Arap tayı telef oldu

Telef olan tayların yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak açıldı.

Safkan Arap taylarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden henüz öğrenilemeyen nedenle 19 tay kaçtı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan ve aracın çarptığı 6 safkan Arap tayı telef oldu, 2 tay yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.