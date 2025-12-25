Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da aracın çarptığı 6 safkan Arap tayı telef oldu

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan ve aracın çarptığı 6 safkan Arap tayı telef oldu, 2 tay yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 22:54 Güncelleme: 25.12.2025 - 22:54
        
        

        Safkan Arap taylarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden henüz öğrenilemeyen nedenle 19 tay kaçtı.

        Malatya-Kayseri kara yoluna kaçan taylardan 8'ine araç çarptı. Taylardan 6'sı telef oldu, 2 tay yaralandı.

        Kaçan taylardan 10'u bulundu. Kayıp 1 tayı arama çalışması devam ediyor.

        Telef olan tayların yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

