Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında bin 966 sentetik ecza hap, 622 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-22 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 8 şüphelinin yakalandığını anlatan Yavuz, bin 966 sentetik ecza hap, 465 gam esrar ile 157 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini ifade etti.
