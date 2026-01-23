Habertürk
        Kar nedeniyle kapanan Malatya-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam kapatılan Malatya-Kayseri kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı
        23.01.2026 - 11:33
        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam kapatılan Malatya-Kayseri kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.


        Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan D-300 kara yolu, yapılan çalışmaların ardından araç trafiğine açıldı.

        Malatya-Kayseri ile Darende-Malatya istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken bölgede kar ve buzlanma riskinin devam ettiği öğrenildi.

        Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve Darende Belediyesi ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

