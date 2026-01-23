Kar nedeniyle kapanan Malatya-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam kapatılan Malatya-Kayseri kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan D-300 kara yolu, yapılan çalışmaların ardından araç trafiğine açıldı.
Malatya-Kayseri ile Darende-Malatya istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken bölgede kar ve buzlanma riskinin devam ettiği öğrenildi.
Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve Darende Belediyesi ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
