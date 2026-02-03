Malatya'da trafiği tehlikeye sokan 4 motosiklet sürücüsünün ehliyetine el kondu

Malatya'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan 4 motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu, idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları belirlenen 4 motosikletliye, trafik ekiplerince müdahale edildi. "Dur" ihtarına uymayan motosikletliler kontrollü yavaşlatılan trafikte ters yöne girerek polisten kaçmaya çalıştı. Trafik ekipleri ısrarlı takip neticesinde motosikletlileri farklı noktalarda durdurdu. Trafik ekiplerince 4 motosiklet sürücüsüne 23 idari para cezası kesildi, sürücü belgelerine el kondu, motosikletler de trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.