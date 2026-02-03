Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da trafiği tehlikeye sokan 4 motosiklet sürücüsünün ehliyetine el kondu

        Malatya'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan 4 motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu, idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 22:04 Güncelleme: 03.02.2026 - 22:04
        Malatya'da trafiği tehlikeye sokan 4 motosiklet sürücüsünün ehliyetine el kondu
        Malatya'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan 4 motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu, idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları belirlenen 4 motosikletliye, trafik ekiplerince müdahale edildi.

        "Dur" ihtarına uymayan motosikletliler kontrollü yavaşlatılan trafikte ters yöne girerek polisten kaçmaya çalıştı.

        Trafik ekipleri ısrarlı takip neticesinde motosikletlileri farklı noktalarda durdurdu.

        Trafik ekiplerince 4 motosiklet sürücüsüne 23 idari para cezası kesildi, sürücü belgelerine el kondu, motosikletler de trafikten men edildi.

        

