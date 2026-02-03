Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 22:58 Güncelleme: 03.02.2026 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.N. idaresindeki 44 AEU 548 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Çamurlu Mahallesi mevkisinde trambüs direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz"
        "İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz"
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Sağ bek hamlesi!
        Sağ bek hamlesi!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        F.Bahçe için resti çekti!
        F.Bahçe için resti çekti!
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

        Benzer Haberler

        Trafikte akrobatik hareket yapan motosikletli gruba ceza
        Trafikte akrobatik hareket yapan motosikletli gruba ceza
        Malatya'da trafiği tehlikeye sokan 4 motosiklet sürücüsünün ehliyetine el k...
        Malatya'da trafiği tehlikeye sokan 4 motosiklet sürücüsünün ehliyetine el k...
        Akçadağ'ın turizm projeleri Bakan Ersoy'a sunuldu
        Akçadağ'ın turizm projeleri Bakan Ersoy'a sunuldu
        Malatya'da tehlikeli motosiklet şovuna ağır fatura Akrobatik hareketlere 90...
        Malatya'da tehlikeli motosiklet şovuna ağır fatura Akrobatik hareketlere 90...
        Bakan Ersoy'dan Başkan Er'e ziyaret
        Bakan Ersoy'dan Başkan Er'e ziyaret
        Bakan Ersoy, Malatya'da onarımı süren kültür varlıklarını inceledi
        Bakan Ersoy, Malatya'da onarımı süren kültür varlıklarını inceledi