Malatya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İ.Ö. idaresindeki 06 AF 3544 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Sürgü Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İ.K, Z.Ö, M.E.Ö, ve M.K. ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

