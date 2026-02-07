Habertürk
Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:26 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:30
        Malatya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        İ.Ö. idaresindeki 06 AF 3544 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Sürgü Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İ.K, Z.Ö, M.E.Ö, ve M.K. ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

