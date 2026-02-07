Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Malatya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren Recep K, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:10 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren Recep K, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Recep K. ile maktul Nuran K'nin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Recep K'ye, "tasarlayarak kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        Maktul Nuran K'nin avukatı Abdullah Topuz, "Adalet yerini buldu. Ülkemizin kanayan yaralarından olan kadın cinayetlerinden toplum bıkmıştı. Umarım verilen bu ceza herkes için caydırıcı olur. Bir daha böyle acı olayla karşılaşmak zorunda kalmayız." ifadelerini kullandı.

        Yeşilyurt ilçesinde 24 Eylül 2024'te Nuran K. ile boşanma aşamasındaki eşi Recep K. arasında otomobilde tartışma yaşanmıştı. Recep K'nin silahla ateş ederek yaraladığı Nuran K, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Üstünden dozer geçti!
        Üstünden dozer geçti!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?

        Benzer Haberler

        Otomobilde, boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebb...
        Otomobilde, boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebb...
        Malatya Atabey Feribotu'nda bilim buluşması
        Malatya Atabey Feribotu'nda bilim buluşması
        Yeşilyurt Belediyesi "Hızlandırılmış YKS Kursları" başladı
        Yeşilyurt Belediyesi "Hızlandırılmış YKS Kursları" başladı
        Malatya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Malatya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kızlarını depremde kaybeden çift, 3 yıl sonra aynı tarihte bebek sahibi old...
        Kızlarını depremde kaybeden çift, 3 yıl sonra aynı tarihte bebek sahibi old...
        Malatya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Malatya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı