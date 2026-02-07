Malatya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Malatya’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren Recep K, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Recep K. ile maktul Nuran K'nin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Recep K'ye, "tasarlayarak kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



Maktul Nuran K'nin avukatı Abdullah Topuz, "Adalet yerini buldu. Ülkemizin kanayan yaralarından olan kadın cinayetlerinden toplum bıkmıştı. Umarım verilen bu ceza herkes için caydırıcı olur. Bir daha böyle acı olayla karşılaşmak zorunda kalmayız." ifadelerini kullandı.



Yeşilyurt ilçesinde 24 Eylül 2024'te Nuran K. ile boşanma aşamasındaki eşi Recep K. arasında otomobilde tartışma yaşanmıştı. Recep K'nin silahla ateş ederek yaraladığı Nuran K, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

